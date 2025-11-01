На горнолыжном курорте "Шерегеш" приостановили работу канатной дороги "Рыжая"

Она не будет действовать 90 суток

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Таштагольский городской суд Кемеровской области на основании данных Сибирского управления Ростехнадзора на 90 суток приостановил деятельной канатной гондольной дороги "Рыжая" на горнолыжном курорте "Шерегеш". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.

"Дорога ППКД-28, учетный номер 40293, неофициальное название "Рыжая". Выявлены нарушения. Установлено, что директор предприятия не аттестован в области промышленной безопасности; не проведена экспертиза промышленной безопасности объекта по истечении сроков безопасной эксплуатации; не проведено полное техническое освидетельствование канатной дороги по истечении сроков эксплуатации после ввода в работу; отсутствует акт ежегодного технического освидетельствования канатной дороги", - сообщили в пресс-службе.

Ведомство составило протокол о временном запрете деятельности и административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). После этого суд приостановил эксплуатацию канатной дороги сроком на 90 суток, кроме работ по обслуживанию и профилактике, не связанных с перевозкой людей.

Канатная дорога принадлежит компании "Канатные дороги Малка", рядом расположен отель молодежного формата "Малка".

Горнолыжный курорт "Шерегеш" - один из самых популярных в Сибири. Его развитие включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2030 года, утвержденную премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Предоткрытие зимнего сезона запланировано на 15 ноября, большое праздничное открытие - на 22 ноября.