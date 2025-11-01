ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Элементы сбитого ночью БПЛА нашли рядом с проезжей частью в Туле

Ограничено движение по участку улицы Кутузова, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев
03:08

ТУЛА, 1 ноября. /ТАСС/. Элементы беспилотного летательного аппарата, сбитого ночью над Тулой, обнаружили рядом с проезжей частью. В связи с этим ограничено движение по участку улицы Кутузова, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В Туле, в районе дома 56 по улице Кутузова, рядом с проезжей частью, обнаружены элементы БПЛА. Ведется работа оперативных служб. В связи с этим движение транспортных средств по улице Кутузова на участке от улицы Вильямса до улицы Гастелло ограничено, организованы пути объезда", - написал губернатор.

Он попросил жителей города заранее планировать свой маршрут.

Миляев уточнил, что ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены четыре украинских беспилотника. Пострадавших нет, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. 

