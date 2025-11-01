ФССП: половина нарушений правил общения с должниками приходится на МФО

В отношении кредитных организаций признаны обоснованными 27% обращений, добавил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более половины нарушений правил общения с должниками при сборе долгов допускают микрофинансовые организации. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП), главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава.

Читайте также

Глава ФССП: в реестре злостных алиментщиков уже 300 тыс. должников

По его словам, в рамках контрольно-надзорных полномочий судебных приставов за сферой сбора долгов частными организациями за девять месяцев 2025 года принято к рассмотрению почти 24,5 тысячи обращений. "По результатам рассмотрения почти 8 тысяч обращений признаны обоснованными, из которых 19% - в отношении профессиональных коллекторских организаций, 51% - в отношении микрофинансовых организаций, 27% - в отношении кредитных организаций", - отметил глава ФССП.

За первые девять месяцев должностными лицами территориальных органов ФССП России составлено более 2 тыс. протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности), на виновных наложены административные штрафы на сумму 192 млн рублей.

Ранее первый заместитель директора ФССП России Ольга Помигалова, выступая на заседании комитета в Госдуме, сообщила о первом приговоре по новой статье 172.4 УК РФ (незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц), вынесенный представителю микрофинансовой организации. Всего по материалам приставов возбуждено по итогам проверок работы коллекторов, микрофинансовых и кредитных организаций, занимающихся сбором долгов с граждан, возбуждено более 100 уголовных дел. Статья 172.4 УК РФ предусматривает ответственность, если действия по возврату просроченной задолженности с гражданина сопряжены с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества, с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких.

В этом году отмечается 160 лет со дня создания института судебных приставов России во время судебной реформы Александра II.