На Северо-Западе России ожидаются ночные заморозки и понижение температуры

Преимущественно будет без осадков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Регионы Северо-Запада России в субботу ожидают ночные заморозки, преимущественно без осадков. В большинстве субъектов СЗФО температуры понижаются, приближается зима, сообщили синоптики региональных гидрометцентров.

Положительная температура воздуха в течение суток все еще сохраняется в Новгородской, Псковской и Калининградской областях, где преимущественно сухо и облачно с прояснениями. Днем от плюс 3 до 10 градусов тепла.

Ночные заморозки синоптики фиксируют в Вологодской области и Республике Карелия - до минус 2 градусов, возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем - плюс 1-6 градусов.

В Мурманской и Архангельской областях облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха от минус 2 до плюс 3 градусов в течение суток

В Республику Коми постепенно приходит зима. В субботу будет облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман. На юге региона ночью и днем прогнозируется от минус 3 до плюс 2 градусов, на крайнем северо-востоке Коми - уже 9-14 градусов мороза в сочетании с северным ветром 5-10 м/с.

В Ненецком автономном округе (НАО) днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный 3-8 м/с, ночью местами порывы 12-14 м/с. Температура ночью и днем минус 6-11 градусов, на западе округа до минус 1 градуса.