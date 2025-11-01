Во Владивостоке построят новые детские сады и школу построят в рамках КРТ

Застройщик перечислит 30 млн рублей в бюджет города

Редакция сайта ТАСС

© Антон Кузнецов/ ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Школу и два детских сада построят во Владивостоке в рамках комплексного развития территорий (КРТ) улиц Тунгусской и Юмашева. Кроме того, застройщик перечислит 30 млн рублей в бюджет города на развитие образовательной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

На Тунгусской проект предусматривает расселение ветхого и аварийного фонда, что позволит улучшить жилищные условия более 200 человек. "Здесь будут построены комбинированный блок - школа на 300 мест и детсад на 130 мест, многоуровневый надземный паркинг и надземный пешеходный мост через улицу Шилкинскую, капитальный ремонт улиц Тунгусской и Братской. Также проектом запланировано современное благоустройство территории, создание детских и спортивных площадок, прогулочных зон", - отметили в Министерстве архитектуры и градостроительной политики Приморского края, добавив, что застройщик перечислит 30 миллионов рублей в бюджет города. Эти средства пойдут на развитие образовательной инфраструктуры Владивостока.

Помимо этого, застройщик перечислит 30 млн рублей в бюджет города, средства пойдут на развитие образовательной инфраструктуры Владивостока.

На улице Юмашева проект КРТ предусматривает создание детского сада, благоустройство трамвайного кольца, обновление трамвайных путей, облагораживание входной группы парка Минный городок. Кроме того, там будет построен новый современный фермерский рынок. "Важно, что на период строительства нового квартала существующий рынок продолжит работу во временном формате", - добавили в ведомстве.