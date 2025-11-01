В Новосибирской области восемь районов ввели режим ЧС при уборочной кампании

Это связано с заморозками и переувлажнением почвы

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Восемь районов Новосибирской области приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с заморозками и переувлажнением почвы в период уборочной кампании. Об этом сообщается в сводке регионального ГУ МЧС России.

В конце сентября в Новосибирской области выпал первый снег, пришел резкий холод. В октябре в регионе продолжились заморозки, что вкупе со снегопадами затруднило уборочную кампанию.

"Режим ЧС действует: в Куйбышевском районе <…>; Колыванском районе <…>; Венгеровском районе <…>; Убинском районе <…>; Черепановском районе <…>; Сузунском районе <…>; Татарском районе <…>", - говорится на сайте управления.

Восьмым режим ЧС ввел Искитимский район. "Сельхозпроизводители района столкнулись с беспрецедентной ситуацией: часть урожая остается под снегом. На данный момент уборка невозможна", - сообщили в администрации муниципалитета. Местами уровень влажности зерна достигает 25-28%, поэтому уборка экономически нецелесообразна. При этом отмечается, что в районе убрано 90% урожая при средней урожайности 31,5 ц/га. Аграрии рассчитывают убрать уцелевший урожай по весне. Еще 20 октября в регионе насчитывалось только четыре района, где на фоне проблем с уборочной кампанией был введен режим ЧС.

По данным Минсельхоза валовый сбор зерновых и зернобобовых культур превышает 3 млн тонн. Ранее министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов сообщал, что потери урожая в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий могут составить до 20-30%.

Сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ожидался на уровне предыдущего года - 2,4 млн т. Область входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири.