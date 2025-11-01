В атмосфере Омска выявили повышенное содержание фенола

Зафиксировано превышение ПДК в 1,2 раза

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) фенола зафиксировано в Омске, жители которого регулярно жалуются на загрязнение атмосферы. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды Омской области.

"31 октября на региональном автоматизированном посту наблюдений в Советском административном округе города Омска (ул. 4-я Поселковая, д. 34в) зафиксировано превышение ПДК по фенолу в 1,2 раза (0,012 мг/м3)", - говорится в сообщении.

По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область по итогам лета 2025 года заняла в национальном экологическом рейтинге 76-е из 83 мест. Жители Омска регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.