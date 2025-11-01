В новосибирском метро запустили систему оплаты проезда по биометрии

Полностью оборудованы станции "Спортивная" и "Площадь Ленина", на остальных станциях пока работает часть турникетов, сообщил мэр города Максим Кудрявцев

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Терминалы с возможностью оплаты проезда по биометрии заработали на всех станциях метрополитена Новосибирска. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

"Системой полностью оборудованы станции "Спортивная" и "Площадь Ленина". На остальных станциях пока работает часть турникетов - по два в каждом вестибюле. До конца 2025 года количество таких терминалов увеличат почти вдвое", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Кудрявцев добавил, что проект реализован совместно со Сбербанком и компанией "Сбертройка". По словам мэра, терминалы распознают лица в очках и головных уборах, при этом оплатить проезд используя фото или видео не получится.

О планах по внедрению такой системы для оплаты проезда в метро шести городов России стало известно в ноябре 2023 года. Изначально биометрию предполагалось внедрить в новосибирском метрополитене в 2024 году, сообщал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. ЦБТ является оператором Единой биометрической системы.