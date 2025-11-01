В Омске побит державшийся более 90 лет температурный рекорд

Температура воздуха в регионе составила 12,9 градуса

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Температурный рекорд был побит в Омске 31 октября, температура воздуха составила 12,9 градуса, что нехарактерно для текущего сезона. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в 1932 году, сообщили в Гидрометцентре России.

"31 октября в Омске перекрыт абсолютный максимум температуры и составил 12,9 градуса тепла (предыдущий 12,8 градуса - в 1932 году)", - говорится в сообщении ведомства.

Также аномально теплая погода в целом сохраняется в последние рабочие дни (31 октября - 1 ноября) на юге Западной Сибири, это объясняется поступлением воздушных масс с районов Аральского моря. В Новосибирской области, по данным Западно-Сибирского УГМС, температурный фон превысил среднемноголетние значения на 8-10 градусов. В дневные часы столбик термометра повысился до плюс 9-16 градусов.