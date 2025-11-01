В Херсонской области создадут более 70 объектов для жителей сел в 2026 году

Планируется, в частности, открытие детских игровых площадок в 42 сельских населенных пунктах

ГЕНИЧЕСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 70 объектов планируется создать для жителей сел Херсонской области в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в 2026 году, это будут детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Об этом сообщила ТАСС врио министра агропромышленного комплекса, продовольственной политики и рыболовства Херсонской области Алиме Зарединова.

"В области за последние три года качественно модернизирована логистическая и энергетическая инфраструктура. В этой сфере реализуются различные меры господдержки, которые планируется расширить в 2026 году. В части инфраструктурного обустройства сельских территорий планируется открытие детских игровых площадок в 42 сельских населенных пунктах, спортивных площадок в 19 сельских населенных пунктах, зон отдыха в 15 сельских населенных пунктах", - сказала она.

Государственная программа Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" была утверждена в 2019 году. Это комплекс мероприятий по созданию благоприятных условий для работы и проживания населения на сельских территориях, реализуемый за счет субсидий из федерального и регионального бюджета, а также за счет вклада муниципальных образований, "бизнеса" и местных жителей.