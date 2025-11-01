Жителей Южно-Курильского района призвали не покидать дома из-за мощного циклона

Зафиксированы повреждения линии электропередачи, что привело к обесточиванию объектов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Циклон с порывами ветра свыше 40 м/с проходит по территории Южно-Курильского района Сахалинской области. Жителям рекомендуется не покидать дома без острой необходимости, сообщили в пресс-службе администрации района.

"В данный момент на территории района проходит мощнейший циклон, порывы штормового ветра достигают более 40 метров в секунду. <...> Просьба не покидать без острой необходимости дома и не выезжать за пределы населенных пунктов", - говорится в Telegram-канале администрации.

По данным местных властей, зафиксированы повреждения линии электропередачи, что привело к обесточиванию объектов на территории района. Кроме того, есть повреждения кровель и фасадов многоквартирных домов.

Мэр Южно-Курильского муниципального округа Павел Гомилевский создал штаб по предотвращению последствий циклона, в его работе задействованы все оперативные и технические службы. Уточняется, что проведение аварийно-восстановительных работ возможно только при улучшении погоды.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, в выходные дни на погоду на Курилах будет оказывать влияние циклон с Тихого океана, 1 ноября он подойдет к югу гряды. На территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируют сильный дождь.