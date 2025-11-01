На соцвыплаты жителям курского приграничья направили почти 100 млрд рублей

В Курскую область с августа 2024 года пришло 635 гуманитарных конвоев, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Почти 100 млрд рублей от правительства РФ было направлено на социальные выплаты жителям приграничных районов Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Всего из федерального центра пришло почти 100 млрд рублей на социальные выплаты жителям приграничья. Такой объем требует повышенного контроля: к сожалению, проверки Контрольно-счетной палаты и прокуратуры показали, что случаются аферы с арендой жилья. Например, когда заключается несколько договоров на одно жилье или когда арендуется непригодное для жизни помещение. Все подобные материалы направляются правоохранителям", - написал он по итогам заседания Координационного совета по проблемам жителей приграничья.

По словам главы региона, на заседании обсудили вопросы контроля за количеством людей, проживающих в ПВР, работу социальных риелторов - всего отработано более 1,4 тыс. обращений, а также налогообложения. В ближайшее время внесут изменения в постановление облправительства: это нужно для возможности строить дома хозспособом за счет средств сертификата.

Также продолжается обследование домов: в течение 1,5 месяцев проведено 195 комиссий, при которых зафиксированы 57 целых домов, 98, которые нуждаются в ремонте, остальные признаны разрушенными. "В Курскую область с августа 2024-го пришло 635 гуманитарных конвоев - огромный объем. Каждые две недели жители получают продуктовые наборы: люди говорят, что продуктов хватает на больший срок - проработаем", - добавил Хинштейн.

Губернатор отметил, что решение о создании инициативных групп и Координационного совета было правильным, работа будет продолжена.