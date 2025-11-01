На Курилах около 70 домов остались без света из-за урагана

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порывы ветра в Южно-Курильском районе Сахалинской области достигают 50 м/с, от электричества отключены около 70 домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

"На территории Южно-Курильского района проходит мощный циклон. Порывы ветра достигают 50 метров в секунду. Повреждены четыре линии электропередачи, без света остаются около 70 домов. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам", - написал Лимаренко.

Губернатор добавил, что пострадали фасады и кровли нескольких многоквартирных домов, масштабы ущерба уточняются. По данным администрации Южно-Курильского района, временное ослабление циклона позволило начать восстановление ЛЭП.

"Улучшение погоды ожидается завтра во второй половине дня, после этого начнется оценка повреждений и восстановление жилого фонда. Ситуация находится на моем личном контроле. Поручил министру ЖКХ организовать оперативную координацию работ всех служб", - добавил губернатор.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, в выходные дни на погоду на Курилах будет оказывать влияние циклон с Тихого океана, 1 ноября он подойдет к югу гряды. На территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируют сильный дождь.