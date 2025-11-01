Социальный контракт для участников СВО станет доступнее с 2026 года

У демобилизованных бойцов специальной военной операции будет возможность получить государственную помощь без оценки уровня среднедушевого дохода

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Социальный контракт станет доступнее для демобилизованных участников специальной военной операции с 1 января 2026 года - его заключение предполагается осуществлять без оценки среднедушевого дохода в целях осуществления предпринимательской деятельности, сообщили журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации со ссылкой на слова министра Антона Котякова.

Соответствующий проект постановления разработан во исполнение поручения президента, данного по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества" в марте 2025 года. Он направлен на поддержку участников специальной военной операции в открытии и развитии ими собственного дела.

"Одна из приоритетных задач государственной социальной политики сегодня - всесторонняя поддержка наших героев и их семей. Для этого с 2026 года у демобилизованных ветеранов СВО появится возможность заключать социальный контракт в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода. Такие изменения обеспечат дополнительную поддержку участников СВО и их семей, позволят преодолеть временные трудности, зачастую связанные с изменением жизненных обстоятельств, реализовать трудовой потенциал и улучшить качество жизни", - приводятся в сообщении слова главы ведомства.

Согласно новым правилам, для демобилизованных участников СВО будет предусмотрена возможность получения государственной социальной помощи на основании социального контракта без оценки уровня среднедушевого дохода. Для тех, кто решит открыть или развивать собственное дело в рамках социального контракта, предусмотрена возможность получения единовременной выплаты до 350 тыс. рублей. Также планируется обеспечить финансовую поддержку на обучение или повышение квалификации.

В пресс-службе также отметили, что согласно проекту постановления, с 2026 года предусматривается возможность подписания социального контракта и прилагаемой к нему программы социальной адаптации, а также возможность подачи отчетных документов в электронном виде. Это сделает процедуру контроля за реализацией социального контракта более быстрой и удобной для всех граждан, получающих его.

О социальном контракте

Социальный контракт - один из наиболее эффективных инструментов формирования долгосрочного устойчивого источника дохода и роста благосостояния. Его могут заключать граждане, если среднедушевой доход в семье - меньше прожиточного минимума на человека. Благодаря этой мере поддержки можно открыть свое дело, развивать личное подсобное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку на преодоление трудной жизненной ситуации.

По итогам 2024 года было заключено 204,7 тыс. социальных контрактов, которые охватили порядка 552,1 тыс. человек. В результате порядка 75,5% граждан увеличили свои доходы, а почти 45% - вышли из бедности.