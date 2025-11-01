ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Число номинаций конкурса "Лучший по профессии" расширят до 25

Новые номинации по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям будут ежегодно добавляться по решению оргкомитета конкурса на основании предложений предприятий и компаний
08:01
МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" будет проводиться по 25 номинациям, сообщила пресс-служба правительства.

"Число номинаций всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" будет расширено с 20 до 25. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - указывается в сообщении.

В кабмине отметили, что включение новых номинаций позволит расширить охват востребованных профессий и поспособствует повышению их престижа. Новые номинации по наиболее востребованным массовым рабочим профессиям будут ежегодно добавляться по решению оргкомитета конкурса на основании предложений предприятий и компаний. При этом региональные и федеральные испытания в таких номинациях будут проводиться за счет средств инициаторов включения номинаций.

Победители в этих номинациях будут получать 1 млн рублей, а призеры, занявшие вторые и третьи места, - 500 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно. Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.

Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" в 2025 году проходил в 14-й раз. В нем приняли участие представители более 1 000 компаний из 79 регионов России. 

