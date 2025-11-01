В Бурятии 1,1 тыс. предприятий стали участниками плана повышения рождаемости

Среди них, в частности, Улан-Удэнский авиационный завод и Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение

УЛАН-УДЭ, 1 ноября. /ТАСС/. Корпоративный демографический стандарт введен в организациях и учреждениях Бурятии по региональному плану повышения рождаемости. Его участниками стали 1,1 тыс. предприятий, сообщила ТАСС министр социальной защиты населения республики Татьяна Быкова.

"В июне в Улан-Удэ прошла X Всероссийская конференция "Демографическое развитие Дальнего Востока". По ее итогам в Бурятии создан региональный план повышения рождаемости, мы ввели корпоративный демографический стандарт в учреждениях республики. 1,1 тыс. [предприятий] его подписали, внутри каждого коллектива вносятся свои дополнительные к государственным меры поддержки семей с детьми, молодых мам", - сказала Быкова.

Речь, по ее словам, о создании комнат матери и ребенка, сокращение рабочего дня для матерей с маленькими детьми. Кроме того, это проведение мероприятий для здорового образа жизни, формирования позитивных привычек у молодежи. Среди участников такие крупные предприятия, как Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение, компания "Разрез Тугнуйский", вузы республики и другие компании, госорганы.

Также для поддержки семей в Бурятии на базе детских учреждений создано 12 семейных МФЦ. Специалисты таких центров занимаются в том числе профилактикой социального сиротства, помогают решать кризисные ситуации, нацелены на уменьшение количества разводов в регионе и на оказание помощи многодетным. В целом в Бурятии живут 26 тыс. многодетных семей, в которых воспитываются около 90 тыс. детей в возрасте от трех лет и старше.

В ноябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать демографический стандарт для работающих матерей. С таким предложением она выступила на парламентских слушаниях по актуальным решениям поддержки рождаемости. В вопросе повышения эффективности демографической политики, подчеркнула тогда Матвиенко, невозможно обойтись без создания благоприятной среды, "своего рода экосистемы для комфортной жизни семей с детьми".