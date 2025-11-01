В Подмосковье почти 3,5 млн жителей вакцинировались от гриппа

Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном комплексе

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 3,5 млн жителей Московской области сделали прививку от гриппа в рамках сезонной вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Традиционно осенью возрастает заболеваемость вирусными и простудными заболеваниями, поэтому важно обезопасить себя и близких и пройти вакцинацию от гриппа. В настоящий момент прививку от гриппа в Подмосковье сделали почти 3,5 млн человек", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном комплексе. Вакцинация детей проводится в поликлиниках, а также школах и детских садах.

Как пояснили в министерстве, перед вакцинацией врач проводит осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и затем направляет на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.