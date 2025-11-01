На Урале делегации полпредств президента обсудят патриотическое воспитание

В Новом Уренгое с 7 по 9 ноября пройдет IV форум "Патриоты Урала"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Делегации полномочных представительств президента России в федеральных округах обсудят патриотическое воспитание молодежи на IV форуме "Патриоты Урала", который пройдет с 7 по 9 ноября в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в аппарате полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

"Гостями форума станут делегации полномочных представительств президента России в федеральных округах: они проведут совещание, где обсудят лучшие практики по патриотическому воспитанию молодежи. В рамках деловой программы состоится премьерный показ фильма "Волонтеры Урала", совещание с региональными отделениями фонда "Защитники Отечества" и выставка достижений уральских производителей народного военно-промышленного комплекса", - рассказали в аппарате.

Кроме того, Герой России, начальник главного штаба "Юнармии" Владислав Головин расскажет о практиках и проектах движения по патриотическому воспитанию молодежи, а руководитель "Комитета семей воинов Отечества", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Юлия Белехова представит опыт общественной поддержки семей защитников Отечества. Также в числе экспертов форума Герой России Максим Шоломов, военный блогер Михаил Звинчук, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Рад, что в числе экспертов будут люди, которые глубоко погружены в вопросы поддержки бойцов СВО и их семей, хорошо понимают текущую проблематику и задачи, которые предстоит решать. Уверен, общение с ними будет крайне полезным для всех участников форума "Патриоты Урала", - подчеркнул Жога.

Форум "Патриоты Урала" проходит по инициативе Артема Жоги, на встречу на Ямале подано 569 заявок из 39 регионов страны, участие в форуме примут порядка 250 человек.