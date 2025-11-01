В Карелии сформировали 25 народных дружин для помощи в охране границы

Их участники - это более 700 жителей региона, сообщил глава республики Артур Парфенчиков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Более 700 жителей Карелии вошли в состав 25 добровольных народных дружин, которые помогают в укреплении безопасности границ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы сформировали в Карелии 25 добровольных народных дружин. Работаем во взаимодействии с пограничным управлением, с которым заключили соглашение по оказанию помощи нашим добровольцам. Участники дружин - это более 700 жителей Карелии - хорошо знают территорию и ориентируются на местности, для них проводят специальные занятия и инструкции", - сказано в сообщении.

Участники добровольных народных дружин в Карелии с начала 2025 года обнаружили более 40 нарушений погранрежима, а также миграционные нарушения. "Если говорить об итогах работы народных дружин, приведу такие цифры: с начала года добровольцы обнаружили 42 нарушения погранрежима, выявили 23 случая миграционных нарушений и природоохранного законодательства, задержали одного подозреваемого в нарушении госграницы", - сообщил глава республики.

В октябре Парфенчиков сообщил ТАСС, что власти республики формируют в приграничных районах народные дружины для содействия пограничникам в охране границ с Финляндией, в апреле 2023 года вступившей в НАТО. Глава региона добавил, что при этом в приграничных районах большое внимание уделяется развитию инфраструктуры. Так, по разным федеральным программам в Карелии ведется ремонт школ, кинотеатров, музеев, медицинских учреждений.