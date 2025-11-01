Районы Новосибирской области получили паспорта готовности к отопительному периоду

Подготовку к зиме контролировал губернатор Андрей Травников

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Все 80 территорий Новосибирской области получили паспорта готовности к работе в отопительный период. Системы теплоснабжения функционируют в штатном режиме, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году прокуратура Новосибирска возбудила 10 административных дел против руководителей ресурсоснабжающих организаций и внесла представление мэру Максиму Кудрявцеву из-за срыва подготовки к отопительному сезону. Новосибирск впервые не получил паспорт готовности в срок, не готовы к зиме были в том числе поселок Линево, города Искитим и Бердск. Замгубернатора области Олег Клемешов получил предостережение от прокурора региона из-за выявленных нарушений.

"Все муниципальные образования Новосибирской области своевременно получили паспорта готовности в отопительный период. Все необходимые мероприятия по подготовке к зимнему периоду завершены, сейчас системы теплоснабжения работают в штатном режиме", - приводятся в сообщении слова и.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Назарова.

Документы о готовности получили все города и районы области, которые проходили проверку, включая Новосибирск, Бердск, Искитим и поселок Линево. Подготовку к зиме контролировал губернатор Андрей Травников, работой руководил штаб при министерстве ЖКХ и энергетики совместно с Сибирским управлением Ростехнадзора.

К отопительному сезону в области подготовили более 15 тыс. жилых домов, 1,1 тыс. котельных, почти 4 тыс. км тепловых сетей и около 11 тыс. км водопроводных сетей. Капитально отремонтировали 7 млн кв. м жилья, 139 котлов, 117 км тепловых сетей и 145 км водопроводов, отмечается в сообщении.

Запасы топлива в районах области составляют 152 тыс. тонн угля (это 125% от нужного объема) и 368 тонн дизельного топлива (193% от нормы). Новосибирские ТЭЦ также запасли необходимое количество угля.