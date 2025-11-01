Калмыкия до 2030 года увеличит число камер видеонаблюдения втрое

Камеры с видеоаналитикой не просто предоставляют информацию, но и обрабатывают ее, помогают принимать решения или даже делают это самостоятельно

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

ЭЛИСТА, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. камер видеонаблюдения со способностью видеоаналитики будут подключены в Калмыкии до 2030 года для безопасности жителей и гостей региона. Это в три раза больше, чем сейчас, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства - министр цифрового развития Республики Калмыкия Алексей Этеев.

"В сентябре в Калмыкии состоялся третий Международный буддийский форум, который связал представителей более 35 стран. Поэтому мы усилили работу по реализации инновационных систем, подключив в Элисте порядка 300 камер видеонаблюдения со способностью видеоаналитики для безопасности наших жителей и гостей. В целом мы планируем подключить по республике порядка 1 тысячи таких камер видеонаблюдения в перспективе до 2030 года", - сказал министр цифрового развития.

Камеры с видеоаналитикой не просто предоставляют информацию, но и обрабатывают ее, помогают принимать решения или даже делают это самостоятельно. В частности, встроенные алгоритмы позволяют не только отличать человека от неодушевленного предмета или животного, но и различать социальные группы. В случае срабатывания тревоги камера тут же делает SIP-звонок на мобильный телефон, IP-видеофон или компьютер, оповещая о событии.

Работа ведется в рамках проекта "Безопасный город", добавил зампред правительства.