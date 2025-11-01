ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Мальдивы ввели запрет на употребление табака для рожденных после 2007 года

Министерство здравоохранения страны заявило, что также сохраняет всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств, действующий для всех лиц, независимо от возраста
Редакция сайта ТАСС
10:48

НЬЮ-ДЕЛИ, 1 ноября. /ТАСС/. Мальдивская Республика ввела запрет на употребление табака для всех, кто родился после января 2007 года. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

"Согласно новому закону, лицам, родившимся 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или продавать табачные изделия на Мальдивах", - отметило министерство. "Запрет распространяется на все виды табака, и розничные продавцы обязаны проверять возраст перед продажей", - сказано в сообщении.

Министерство заявило, что также сохраняет всеобъемлющий запрет на импорт, продажу, распространение, хранение и использование электронных сигарет и вейп-устройств, действующий для всех лиц, независимо от возраста.

Продажа табачных изделий несовершеннолетнему лицу влечет за собой штраф в размере $3,2 тыс., а использование устройств для вейпинга - в размере $320.

Власти Мальдив отметили, что республика стала "первой страной в мире, которая ввела общенациональный запрет на употребление табака для нескольких поколений". 

Мальдивы