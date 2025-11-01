В Мариуполе на форуме молодых дипломатов собрались делегаты из 20 стран

Часть мероприятий посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне, сообщила представитель МИД России в Донецке Наталья Михайлова

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Порядка 300 делегатов из 20 стран мира, в том числе США, Швеции, Китая и Ирана прибыли на III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" в Мариуполь Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщила ТАСС представитель МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

"Самое примечательное, что в этом году форум вышел на международный уровень. В нем приняли участие порядка 300 делегатов из 20 регионов РФ и 20 зарубежных стран", - сказала собеседница агентства.

Открылся форум панельной дискуссией "Киевский режим: наказание неизбежно". Также для его участников были организованы лекции, мастер-классы и другие активности. Как отметила Михайлова, часть мероприятий форума посвящены 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

На форум прибыли представители США, стран Европы (Чехия, Швеция), Азии (Китай), африканских (Нигерия) и южноамериканских (Бразилия) государств, стран Ближнего Востока (Иран) и ближнего зарубежья (Армения, Белоруссия).

"Я уверена, что тем молодым людям, которые приехали на форум, завтра отведена решающая роль в представлении своих государств на международной арене. Это люди, которые уже сегодня интересуются международной повесткой, это люди, которые завтра ее будут развивать. Очень важно, чтобы у них сегодня сформировалось понимание, что такое Россия", - отметила Михайлова.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.