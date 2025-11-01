ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Захарова назвала святым долгом сохранение исторической памяти

Официальный представитель МИД РФ призвала не допустить повторений злодеяний прошлого
Редакция сайта ТАСС
09:02

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сохранение исторической памяти и противодействие попыткам повторить злодеяния прошлого являются святым долгом россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении на открытии III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

"Наша общая ответственность и святой долг сохранить память о нашей истории, не позволить другим повторять злодеяния прошлого", - отметила дипломат.

По ее словам, в год 80-летия Великой Победы одной из центральных тем форума является проблематика сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории. "Здесь, в освобожденном Мариуполе, смысл этой работы ощущается особенно остро", - указала Захарова.

"С воодушевлением и радостью я наблюдаю за тем, как регион возвращается к мирной жизни. И с нетерпением жду дня, когда смогу увидеть полностью восстановленный Мариуполь с его знаменитыми мозаиками на центральных улицах, когда действительно улыбки радости будут повсеместно", - добавила официальный представитель МИД РФ.

III форму молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран. 

РоссияЗахарова, Мария Владимировна