Захарова назвала святым долгом сохранение исторической памяти

Официальный представитель МИД РФ призвала не допустить повторений злодеяний прошлого

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Сохранение исторической памяти и противодействие попыткам повторить злодеяния прошлого являются святым долгом россиян. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в видеообращении на открытии III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025".

"Наша общая ответственность и святой долг сохранить память о нашей истории, не позволить другим повторять злодеяния прошлого", - отметила дипломат.

По ее словам, в год 80-летия Великой Победы одной из центральных тем форума является проблематика сохранения исторической памяти и противодействия фальсификации истории. "Здесь, в освобожденном Мариуполе, смысл этой работы ощущается особенно остро", - указала Захарова.

"С воодушевлением и радостью я наблюдаю за тем, как регион возвращается к мирной жизни. И с нетерпением жду дня, когда смогу увидеть полностью восстановленный Мариуполь с его знаменитыми мозаиками на центральных улицах, когда действительно улыбки радости будут повсеместно", - добавила официальный представитель МИД РФ.

III форму молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.