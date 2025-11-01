Эксперт Исаева: сейсмоактивность у Камчатки не навредит миграции рыбы

Более сильное влияние на биоресурсы оказывает браконьерство и масштабный промышленный вылов, сообщила доцент кафедры биологии и наук о земле Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Повышенная сейсмическая активность, которая фиксируется у берегов Камчатки, не повлияет на пути миграции промысловых рыб и крабов, которые сложились миллионы лет назад. Об этом ТАСС сообщила доцент кафедры биологии и наук о земле Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга Ольга Исаева.

"Миграционные пути рыбы камчатской сформировались миллионы-миллионы лет назад. Во время, будем говорить, оледенений. Когда ледник отступал, соответственно, вот тогда это все формировалось. Поэтому сиюминутно такие вещи не изменяются <…>. У рыбы есть вот эта заложенная ее программа, она [перемещается] по своим собственным ориентирам, в том числе и по геомагнитному полюсу Земли, а он никуда не делся", - сообщила Исаева.

Она подчеркнула, что гораздо более сильное влияние на биоресурсы Камчатки оказывает браконьерство и масштабный промышленный вылов, в то время как землетрясение не представляет для них угрозы.

То же самое, по словам Исаевой, касается и крабов. У них существуют определенные донные миграции, и если подводный рельеф в результате землетрясения не претерпел катастрофических изменений, таких как крупные провалы или разломы, то их пути также сохранятся. У крабов есть откормочные территории, где они пасутся, а передвигаются они в том числе и вслед за течениями. Эти миграции носят как суточный, так и сезонный характер.

"Поэтому нет, я думаю, ничего такого нам, по крайней мере, в ближайшее время не грозит. Вы же понимаете, что активность вулканов - она была и раньше. Это же все циклические изменения. Все это мы уже проходили, только, может быть, человечество этого не помнит, потому что его тогда еще не было на Камчатке", - добавила Исаева.

О землетрясении

Утром 30 июля у берегов Камчатки произошло мощное землетрясение. Оно стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Его магнитуда, по данным властей, достигла 8,8. На Камчатке ввели режим повышенной готовности. Сильное землетрясение также ощутили в Северо-Курильске. Землетрясение стало причиной цунами в Тихом океане, об угрозе которого объявляли власти Японии, США и Филиппин.

Как сообщил ТАСС директор Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН Данила Чебров, афтершоковый процесс продолжится в Камчатском крае до января, однако вероятность сильных будет незначительной.