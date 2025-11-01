В Мариуполе реконструировали "Матч смерти" 1941 года в честь 80-летия Победы

Игроками и судьями стали участники III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025"

МАРИУПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Участники III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025", который проходит в Мариуполе ДНР, реконструировали события футбольного матча 1941 года между командами Ильичовского района города и солдатами вермахта в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ТАСС.

Реконструкция прошла в спорткомплексе в центре города. Игроками и судьями стали участники форума.

"Конечно же мы в рамках нашего форума вспоминаем о событиях 80-летней давности. Очень важно для нас сохранить ту историческую память и пронести через все годы [память], которая нам говорит о героях прошлого, героях, которые ценой своей жизни защищали весь мир от немецко-фашистских захватчиков", - сказала перед началом матча представитель МИД России в Донецке Наталья Михайлова.

31 октября 1941 года в оккупированном фашисткой Германией Мариуполе между местными футболистами и солдатами вермахта состоялся футбольный матч, позже названный "Матчем смерти". Он проходил на заводском стадионе в Ильичевском районе. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу советских футболистов, многие из которых впоследствии были расстреляны либо отправлены в концлагеря.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран мира. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.