В Саратовской области создали институт развития территорий

Он станет основной движущей силой развития строительной отрасли

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Институт развития территорий, предназначенный для совершенствования строительной отрасли, создали в Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин подписал распоряжение о создании государственного бюджетного учреждения "Институт развития территорий Саратовской области". Его учредителем выступит министерство строительства и ЖКХ региона.

"Институт станет основной движущей силой развития строительной отрасли в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), предусматривающего увеличение градостроительного потенциала за счет сноса ветхого аварийного жилья и объектов недвижимости, которые не отвечают современным требованиям комфорта и безопасности", - приводятся слова Бусаргина.

Глава региона отметил, что структура возьмет на себя несколько значимых направлений. В их числе разработка концепций развития, определение подходящих участков и помощь в реализации самих проектов. Также среди задач института - контроль за соблюдением требований, обозначенных КРТ, в том числе по обеспечению инфраструктурой и сохранению объектов культурного наследия.

Ожидается, что структура начнет полноценную работу с января 2026 года.