Российский Красный Крест нашел более 3 тыс. человек в Курской области

РКК работает совместно с уполномоченным по правам человека в РФ, с региональными и федеральными органами власти, сообщил председатель организации Павел Савчук

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский Красный Крест (РКК) установил судьбу свыше 3 тыс. человек в Курской области. Об этом председатель организации Павел Савчук сообщил на форуме Общественной палаты (ОП) РФ "Сообщество".

"Мы в Курской области являемся ключевым оператором по воссоединению семейных связей между гражданскими лицами, мы нашли более 3 тыс. человек", - сказал Савчук.

Он отметил, что РКК работает совместно с уполномоченным по правам человека в РФ, с региональными и федеральными органами власти. "Содействуем и репатриации граждан России с территории Украины, которые были туда вывезены с территории Курской области", - добавил он.

Форум "Сообщество" ежегодно проводится ОП РФ с 2015 года. Это открытая рабочая площадка для гражданских активистов, представителей НКО и просто неравнодушных людей, готовых заниматься социально ориентированной работой. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.