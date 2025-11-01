В Политехе открыли Лабораторию гидромашиностроения для кадров АЭС

В ней будет вестись подготовка высококвалифицированных специалистов для работы на атомных электростанциях и установках

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого совместно с госкорпорацией "Росатом" открыли обновленную Лабораторию гидромашиностроения, где будет вестись подготовка высококвалифицированных специалистов для работы на атомных электростанциях и установках. Открытие прошло в рамках фестиваля "Атомфест", организованного для знакомства студентов вузов России с масштабом, возможностями и перспективами атомной отрасли, сообщила ТАСС пресс-служба университета.

"Открытие обновленной Лаборатории гидромашиностроения - это часть нашего большого и успешного партнерства с Политехническим университетом. Для нас важно, что ежегодно не менее 100 студентов профильных для Росатома направлений будут здесь проходить практические занятия и вживую знакомиться с оборудованием, на котором им предстоит работать. Более того, ребята смогут принять участие в нашем флагманском проекте по созданию атомной энергетики будущего, выполняя научно-исследовательские работы по обоснованию работоспособности насосного оборудования реактора БРЕСТ-ОД-300. Он строится сейчас в Томской области в составе энергокомплекса 4 поколения", - отметил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев на церемонии открытия.

Гостям церемонии открытия провели экскурсию, в ходе которой пообщались со студентами, которые занимались исследованием характеристик центробежных насосов, ближе познакомились с некоторыми установками и исследовательскими стендами. Так, особое внимание уделили стенду для испытаний центробежных насосов низкой быстроходности, разрабатываемых студентами, а также стенд для кавитационных и энергетических испытаний осевых насосов, на котором, в частности, проводились экспериментальные исследования по доводке проточной части главного циркуляционного насоса для инновационного ядерного реактора БРЕСТ-ОД-300.

До обновления Лаборатория располагалась в гидробашне Политехнического университета, где работал И. Н. Вознесенский, основатель кафедры гидравлических машин ЛПИ им. Калинина (ныне - СПбПУ), также работавший в Лаборатории №2 АН СССР в качестве заместителя руководителя государственной программы академика И. В. Курчатова.