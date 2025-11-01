Штат узких медспециалистов в Белгородской области увеличат по потребности населения

За неделю в минздрав региона поступило 17 жалоб на запись к врачу

БЕЛГОРОД, 1 ноября. /ТАСС/. Количество узкопрофильных медицинских специалистов увеличат в Белгородской области исходя из потребностей населения. Об этом на совещании облправительства сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"У нас достаточно хорошая, одна из лучших в стране динамика по замещению вакантных мест в штатных расписаниях учреждений здравоохранения. Но количество жалоб от людей, которые не могут записаться к врачу, и то, что плановый прием идет неделю-две, - это ненормально. Поэтому в течение двух недель жду предложения от министра здравоохранения области Андрея Александровича Иконникова по увеличению ставок отдельных специалистов исходя из потребности населения Белгородской области. Будем вводить ставки там, где это необходимо, по тем специальностям, которые максимально востребованы, чтобы сократить сроки ожидания и ликвидировать их", - процитировали слова губернатора на сайте правительства региона.

На заседании облправительства Иконников сообщил, что за неделю в минздрав региона поступило 17 жалоб на запись к врачу. Так, семь обращений касались отсутствия свободных талонов к узким специалистам, еще семь - обращения по вопросам записи, три - обращения без указания профиля или специальности.