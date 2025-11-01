На Курилах прерванное из-за урагана энергоснабжение 70 домов восстановили

В администрации порекомендовали жителям Южно-Курильского района сделать необходимые запасы, зарядить электронные устройства и связаться с близкими

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Энергоснабжение в домах Южно-Курильского района Сахалинской области, прерванное из-за урагана, полностью восстановлено. Об этом сообщили в администрации района.

"Все потребители подключены к электроснабжению", - сообщается в Telegram-канале администрации.

По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, на территории Южно-Курильского района максимальные порывы ветра достигали 36 метров в секунду, что привело к нарушению электроснабжения. Также были повреждены обшивка и кровли десяти жилых домов. Тепло и водоснабжение не нарушено.

В администрации района добавили, что в данный момент ветер стих и дождь прекратился - это связано с тем, что район находится в центре циклона. В скором времени ожидается возобновление непогоды: прогнозируется ветер до 35 м/с и проливной дождь.

В администрации порекомендовали жителям сделать необходимые запасы, зарядить электронные устройства и связаться с близкими. Во время непогоды советуют оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.

"Завтра утром, как стихнет ветер и прекратится дождь, ремонтные бригады приступят к необходимым восстановительным работам. Материалы и техника для этого имеются", - добавили в администрации района.

О циклоне

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что от электричества были отключены 70 домов в Южно-Курильском районе. Улучшение погоды ожидается 2 ноября во второй половине дня.

По данным Сахалинского управления Росгидромета, в выходные дни на погоду на Курилах будет оказывать влияние циклон с Тихого океана, в субботу он подойдет к югу гряды. На территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируют очень сильный дождь.