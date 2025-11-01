В РСТ рассказали, кому будут полезны новые правила заселения в отели

Вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов отметил, что возможность заселения в отели по загранпаспорту или водительскому удостоверению упростит жизнь автомобильным и транзитным туристам

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Возможность заселения в отели РФ по загранпаспорту или водительскому удостоверению облегчит путешествия для транзитных и автомобильных туристов, сообщил ТАСС вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), директор юридического агентства "Персона грата" Георгий Мохов.

"На турпоток это существенного влияния не окажет, граждане у нас давно привыкли путешествовать с паспортом. Но для путешествующих автомобилистов даст возможность заселиться в гостиницу или кемпинг при отсутствии паспорта, например, если они где-то задержались и хотят насладиться красотами уездного городка", - сказал он.

Также, по словам эксперта, это позволит транзитным путешественникам, например, задержавшимся на пересадке с зарубежной поездки в Москве, заселиться в отель по загранпаспорту, что раньше не допускалось, и туристам приходилось искать краткосрочную аренду квартир.

Ранее правительство РФ утвердило постановление, разрешающее заселение в гостиницы по водительскому удостоверению или загранпаспорту.