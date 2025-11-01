В ЛНР после реконструкции РВИО открылся мемориальный комплекс "Миус-фронт"

В церемонии открытия приняли участие, в частности, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Рыкова/ ТАСС

КРАСНЫЙ ЛУЧ /ЛНР/, 1 ноября. /ТАСС/. Мемориальный комплекс "Миус-фронт", расположенный у города Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР), открылся после реконструкции, проведенной специалистами Российского военно-исторического общества (РВИО). Об этом с места события передает корреспондент ТАСС.

Мемориальный комплекс на реке Миус - музей под открытым небом. Создан в 1967 году в 7 км от Красного Луча на месте оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны. Здесь восемь с половиной месяцев держали оборону 383-я и 395-я шахтерские дивизии. Это первое сооружение такого рода в Донбассе.

В церемонии открытия отреставрированного мемориала приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко, глава республики Леонид Пасечник, премьер-министр ЛНР Егор Ковальчук, председатель Народного совета (парламента) ЛНР, председатель регионального отделения РВИО Денис Мирошниченко, а также руководители силовых структур региона и общественники.

Экскурсию по "Миус-фронту", восстановленному по поручению президента России Владимира Путина, для Кириенко и Пасечника провел Овсиенко. После этого состоялась церемония зажжения вечного огня - его специалисты РВИО возвели во время реконструкции в "своеобразном тоннеле", сообщил ТАСС Овсиенко. По словам Овсиенко, капсулу с частицей вечного огня в ЛНР доставили от Могилы Неизвестного Солдата из Александровского сада Москвы. "Такого вечного огня вы нигде не увидите. Он сделан в виде такого поклона героям-шахтерам, <…> поэтому такой стилизованный, интересный очень вечный огонь", - сказал он корреспонденту ТАСС.

Про реконструкцию и планы на будущее

Как сообщил ТАСС Овсиенко, реконструкция "Миус-фронта" началась в марте 2025 года. За время существования мемориальный комплекс "сильно обветшал". "Создан он (мемориальный комплекс - прим. ТАСС) был из материалов, которые были доступны на тот момент. Бетон уже разрушился, потерял свою несущую способность. Главный мемориальный объект здесь, так называемый шлагбаум, который стоит на самом верху - бетонная конструкция, - она создана в таком абсолютно классическом советском стиле и мы очень бережно подошли к тому, чтобы ее сохранить. <…> Мы его весь очистили, мы провели гидроизоляцию <…> На самом верху создана была такая историческая преемственность поколений: мы сделали два дополнительных пилона. Один отсылает нас к временам князя Игоря - это 1185 год, - а второй - это специальная военная операция, 2025 год", - сообщил он, добавив, что на верхних площадках мемориала также установили современный танк Т-72, хорошо показавший себя в боях специальной военной операции.

Овсиенко также сообщил, что на "Миус-фронте" установили полностью новую гранитную лестницу из 260 ступеней - именно столько дней шахтерские дивизии держали оборону в 1942 году - и новую триумфальную арку.

Кириенко, ознакомившись с восстановленным мемориальным комплексом, поблагодарил РВИО за "бережное возрождение мест славы и гордости" в Донбассе. "По поручению президента [РФ Владимира Путина] мемориал не просто воссоздан, а, по сути, специалисты Российского военно-исторического общества сделали совершенно новый мемориал. Мемориал, который посвящен уже не только героическим событиям 41-43 года, а всей великой истории Донбасса, а значит и России", - сказал он журналистам.

Пасечник в свою очередь выразил уверенность в том, что восстановленный РВИО "Миус-фронт" станет "новым местом притяжения" не только для жителей Донбасса, но и всей России. "Я уверен, что будет большое количество желающих отдать дань памяти нашим предкам. Я уверен, здесь будут проходить хорошие, правильные мероприятия с нашей молодежью, которое которую мы однозначно будем воспитывать в духе патриотизма, в духе любви к Родине, будем воспитывать на примерах того героизма, который проявляли наши деды в годы Великой Отечественной войны, проявляют сегодня герои современности, которые выполняют свои задачи в рамках специальной военной операции", - выразил уверенность Пасечник.

Кириенко, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, заявил, что РВИО уже рассматривает возможность восстановления здания музея, расположенного на территории комплекса. "Мы сейчас как раз <…> обсуждали, как не просто восстановить (мозаичное панно на крыше здания музея - прим. ТАСС), а также, как и на основном мемориале, придать новые смыслы. Так что всегда есть куда двигаться вперед. Останавливаться не будем", - сообщил он.

Овсиенко при этом добавил, что РВИО также намерено облагородить территорию у музея.