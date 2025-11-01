РВИО после освобождения Славянска установит памятник шахтерской дивизии

Она формировалась в этом городе, сообщил заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко

КРАСНЫЙ ЛУЧ /ЛНР/, 1 ноября. /ТАСС/. Российское военно-историческое обществе (РВИО) намерено установить памятник шахтерам-бойцам Красной армии в Славянске Донецкой Народной Республики после его освобождения от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

"Сейчас, когда ознакомитесь с этой открытой книгой (мемориальным комплексом "Миус-фронт", открытым у Красного Луча ЛНР после реконструкции РВИО - прим. ТАСС) под открытым небом, вы точно поймете, что сюда точно нужно приехать не один раз. Сюда нужно приехать с детьми, и с внуками. Нужно возле каждого этого объекта остановиться и рассказать. Рассказать о 383-й дивизии, о 395-й шахтерской дивизии. <…> Мы помним, что нас ожидает еще Славянск, где формировалась шахтерская дивизия - и там обязательно тоже будет памятник шахтерам-защитникам Донбасса", - сказал он.

Мемориальный комплекс на реке Миус - музей под открытым небом. Создан в 1967 году в 7 км от Красного Луча на месте оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны. Здесь восемь с половиной месяцев держали оборону 383-я и 395-я шахтерские дивизии. Это первое сооружение такого рода в Донбассе. Реконструкцией объекта специалисты РВИО занимались по поручению президента РФ Владимира Путина.