Овсиенко: специалисты РВИО не раз попадали под обстрелы во время работы в ЛНР

При этом никто не отказался работать, сообщил зампредседателя Российского военно-исторического общества

Редакция сайта ТАСС

КРАСНЫЙ ЛУЧ /ЛНР/, 1 ноября. /ТАСС/. Специалисты Российского военно-исторического общества (РВИО) во время работы на исторических объектах в Луганской Народной Республике не раз попадали под удары Вооруженных сил Украины (ВСУ), но, несмотря на это, продолжали выполнять свою работу. Об этом журналистам сообщил зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

"Мы уже живем здесь, можно сказать, с мая 22-го года. Мы регулярно здесь, на территории Новороссии, Донбасса. И для нас большая радость - общение с людьми, которые живут на этой территории, которые ее защищают. И каждый раз, когда мы сюда приезжаем, я всегда отмечаю поступок. Поступок наших скульпторов, архитекторов, работников наших, литейщиков, которые сюда приезжают, несмотря на определенные сложности с точки зрения безопасности. Были прилеты не только на этом объекте (мемориальном комплексе "Миус-фронт"), на других были - никто не отказался [работать]", - сказал он.

Мемориальный комплекс на реке Миус - музей под открытым небом - создан в 1967 году в 7 км от Красного Луча на месте оборонительной линии в годы Великой Отечественной войны. Здесь восемь с половиной месяцев держали оборону 383-я, 395-я шахтерские дивизии. Это первое сооружение такого рода в Донбассе. Реконструкцией объекта специалисты РВИО занимались по поручению президента РФ Владимира Путина. Открытие мемориала "Миус-фронт" после реконструкции состоялось 1 ноября.