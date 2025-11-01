В Луганске РВИО восстановит памятник воинам-освободителям в 2026 году

Уже принимают решение о художественном облике, сообщил зампредседателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко

КРАСНЫЙ ЛУЧ /ЛНР/, 1 ноября. /ТАСС/. Российское военно-историческое общество (РВИО) в 2026 году проведет реконструкцию памятника воинам-освободителям в Луганске Луганской Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампредседателя РВИО Николай Овсиенко.

"У нас очень много проектов и если их перечислять, то мы с вами на сутки здесь застрянем, потому что Российское военно-историческое общество в год создает 30 мемориальных объектов, посвященных военной истории Отечества. <…> В следующем году по просьбе руководства республики мы будем осуществлять полную реконструкцию мемориала [воинам]-освободителям Луганска на Оборонной улице, в самом центре города. Мы сейчас принимаем решение о художественном облике. <…> Мы уже включили его в план деятельности РВИО на [20]26-й год. ", - сказал он.

Овсиенко уточнил, что в целом на 2026 год в РВИО поступили восемь заявок из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей на проведение реконструкции памятных мест. "Только после того, как мы проведем творческий конкурс (на определение художественного облика памятных мест - прим. ТАСС), только после того, как мы будем понимать примерные затраты - мы будем обращаться к руководству страны о выделении средств и только в зависимости от этого мы будем уже понимать, когда эти объекты будем реализовывать", - сообщил он.

Овсиенко добавил, что РВИО также рассчитывает включить в план восстановления на 2026 год памятник медицинским работникам Великой Отечественной войны и современности, расположенный в Новоайдаре ЛНР. Работы на данном объекте организация намерена провести совместно с регионом-шефом Новоайдарского района - Тамбовской областью.

Памятник воинам-освободителям расположен в центре Луганска по улице Оборонной возле автовокзала, его художественная композиция состоит из двух частей - обелиска и памятного знака "Победа". Памятник представляет собой скульптурную композицию трех советских солдат, расположенную на железобетонном постаменте, облицованном гранитными плитами. Советские воины изображены в полный рост в полевой форме с плащ-палатками за спинами. Памятник установлен в 1991 году и посвящен воинам 3-й Гвардейской Армии Юго-Восточного фронта, которые в феврале 1943 года участвовали в освобождении города Луганска.