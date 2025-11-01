На Северном речном вокзале 4 ноября пройдет шествие в народных костюмах

К флешмобу могут присоединиться все желающие

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Флешмоб в честь Дня народного единства пройдет 4 ноября на Северном речном вокзале В Москве. Все желающие смогут выстроиться в длинную цепочку вдоль набережной с флагами России, а также принять участие в торжественном шествии в народных костюмах, сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Ликсутов.

"День народного единства олицетворяет сплоченность России и напоминает о важности сохранения культурного наследия нашей страны. Транспортный комплекс столицы участвует в государственных и городских праздниках. На наших площадках мы проводим мероприятия, которые воспитывают в молодом поколении патриотизм и уважение к народным традициям. 4 ноября на Северном речном вокзале отметят День народного единства, для участников проведут масштабный флешмоб", - сказал он.

По его словам, все желающие смогут выстроиться в длинную цепочку вдоль набережной с флагами России, а также принять участие в торжественном шествии в народных костюмах. Запланировано выступление детских творческих коллективов и исполнение гимна Российской Федерации.

Мероприятие организуют ГУП "Мосгортранс" и ВОО "Молодая Гвардия Единой России". Планируется, что здесь соберутся более 2 тыс. человек. К флешмобу могут присоединиться все желающие.

Открытый после масштабной реставрации в 2020 году Северный речной вокзал регулярно становится площадкой проведения масштабных городских праздников и фестивалей. Кроме того, там регулярно проходят спортивные тренировки, творческие мастер-классы, лекции и другие бесплатные мероприятия для детей и взрослых. С начала года Северный речной вокзал принял более 2 млн посетителей.