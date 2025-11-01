В очереди на проезд по Крымскому мосту скопились более 500 машин

Время ожидания со стороны Керчи составляет около двух часов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 500 автомобилей находятся в очереди на проезд по Крымскому мосту со стороны Керчи. Время ожидания составляет около двух часов, сообщили в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сводке на 14:00 мск.

Там уточняется, что со стороны Тамани очереди в данный момент нет.