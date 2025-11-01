Москвичи передали в Главархив более 21 тыс. документов через центры госуслуг

Собранные материалы становятся основой исторических выставок.

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Москвичи передали в Главархив 21 186 материалов из семейных коллекций в рамках акции "Москва - с заботой об истории", сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"На вечное хранение принимаются материалы времен Великой Отечественной войны, а также фотопленки и снимки из семейных архивов москвичей с советского времени до 2000-х годов. Передать их можно через центры госуслуг "Мои документы", - рассказали в пресс-службе.

Собранные артефакты становятся основой исторических выставок. За пять лет было создано более 30 экспозиций - как офлайн, так и на сайте Главархива Москвы. Выставки отражают историю архитектуры, транспорта, образования, культуры и повседневной жизни москвичей, а также сохраняют память о событиях Великой Отечественной войны.

В этом году проект пополнился новыми экспозициями - последней открывшейся выставкой стала экспозиция "Триумф Победы", которая рассказывает о главных событиях, которые нашли отражение в архитектурных сооружениях и мемориалах победы в Великой Отечественной войне, о героях, чьими именами названы улицы и скверы столицы, их жизни и подвигах. Акция стартовала в 2019 году и проводится бессрочно.

Помимо передачи материалов, москвичи активно пользуются цифровыми архивными услугами. Через портал mos.ru можно получить архивную справку, копию или выписку - это позволяет оформить необходимые документы дистанционно. С начала года на mos.ru поступило почти 24 тыс. таких запросов.