В Калининградской области согласовали план объекта по обращению с ТКО в Корнево

На полигоне вблизи поселка Жаворонково Гусевского округа планируется строительство сортировочного комплекса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. План строительства объекта по обращению с твердыми коммунальными отходами мощностью в 350 тыс. тонн в поселке Корнево согласован в Калининградской области, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Патрушева. Об этом говорилось на рабочей встрече вице-премьера с губернатором области Алексеем Беспрозванных.

"Особое внимание было уделено вопросу развития в Калининградской области системы обращения с твердыми коммунальными отходами. В настоящее время согласован план строительства объекта сортировки, захоронения и утилизации ТКО мощностью 350 тысяч тонн в поселке Корнево Багратионовского округа. Кроме того, на полигоне вблизи поселка Жаворонково Гусевского округа планируется строительство сортировочного комплекса", - отметили в пресс-службе.

Патрушев и Беспрозванных обсудили реализацию мероприятий национального проекта "Экологическое благополучие". В частности, в рамках федерального проекта "Сохранение лесов", до 2030 года в области запланировано увеличение площади лесовосстановления, проведение уходовых работ за лесными культурами и модернизация лесного семеноводства. В рамках федерального проекта "Вода России" будут расчищены шесть объектов на площади более 56 км.

По поводу развития сельского хозяйства в области, было отмечено, что в текущем году на 5% увеличена посевная площадь, и это позволило собрать хороший урожай. Успешному проведению сезонных полевых работ способствовала модернизация технического парка АПК. Производители нарастили темпы приобретения зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, тракторов и прочего оборудования. В области выращивается около 100 видов сельскохозяйственных культур.