В Москве со 2 по 4 ноября пройдет усиленный рейд по выявлению пьяных водителей

В столичной Госавтоинспекции обратились к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции со 2 по 4 ноября проведут усиленный рейд по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщили в ГАИ Москвы.

"В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения со 2 по 4 ноября Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В ГАИ отметили, что, по оперативным данным, с начала текущей недели автоинспекторы выявили и пресекли более 100 фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения. "Еще более 190 отказались от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. 17 водителей повторно сели за руль в нетрезвом виде, будучи лишенными права управления, теперь им грозит уголовная ответственность", - добавили в управлении.

В столичной Госавтоинспекции обратились ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих. Сотрудники готовы принять все оперативные меры реагирования на сообщения о пьяных за рулем.