В Архангельске создадут первый студенческий реставрационный отряд

Его созданием будет заниматься аспирант Северного Арктического федерального университета, боец отряда экскурсоводов "Биармия" Илья Шергольд

АРХАНГЕЛЬСК, 1 ноября. /ТАСС/. Первый студенческий реставрационный отряд создадут в Архангельской области, сообщили ТАСС в Архангельском региональном отделении организации "Российские студенческие отряды". Он начнет работать в 2026 году.

"Проект "Хранители наследия", получивший поддержку Фонда Потанина, направлен на сохранение деревянной архитектуры Русского Севера и подготовку кадров для реставрационной отрасли, - сказали в отделении. - В июле 2026 года запланированы первые практические работы отряда. Средства гранта будут направлены на приобретение специализированного инструмента, организацию питания во время летних работ, а также на просветительскую деятельность".

Созданием отряда будет заниматься аспирант Северного Арктического федерального университета (САФУ), боец отряда экскурсоводов "Биармия" Илья Шергольд. "Проблема сохранения деревянного зодчества Русского Севера меня волнует давно. Мы ежегодно теряем уникальные памятники архитектуры, а вместе с ними - связь с прошлыми поколениями. В магистратуре я занимался изучением практики реставрационных студенческих отрядов в советское время. Это натолкнуло меня на мысль возродить эту традицию", - сказал Шергольд.

Он отметил, что в реставрационной отрасли отмечается нехватка кадров, и проект может стать первой ступенью в профессии для молодых специалистов. "Если хотя бы один из ста участников отряда свяжет свою жизнь с реставрацией, это уже будет значимым результатом", - добавил аспирант.

Как пояснил директор Штаба молодежных трудовых отрядов Архангельской области Владимир Соболев, идею воссоздания реставрационных отрядов ранее неоднократно обсуждали в штабе и Совете ветеранов студенческих отрядов. Шергольд стал инициатором, ранее, в 2021 году, активно сотрудничая с советом ветеранов студенческих отрядов области, он возродил отряд экскурсоводов "Биармы". "И сегодня мы видим уверенное продолжение этого пути - масштабный и социально значимый проект "Хранители наследия". Его история наглядно доказывает, что в студенческих отрядах возможно все: от возрождения забытых традиций до реализации самых смелых инициатив, которые меняют к лучшему жизнь нашего региона", - сказал Соболев.

Современному этапу движения студенческих отрядов Архангельской области исполнилось 25 лет. Сегодня организация объединяет более 1,8 тыс. активистов. В рамках юбилейных мероприятий состоялось заседание совета ветеранов студенческих отрядов Архангельской области, где обсудили итоги 2025 года и планы на 2026 год, который также станет юбилейным - движению исполнится 60 лет. Развитие молодежного трудового движения соответствует целям национального проекта "Молодежь и дети". История движения студенческих отрядов Архангельской области насчитывает более 135 тысяч участников с 1966 года.