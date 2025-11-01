Во Владикавказе на переселение из аварийного жилья направят более 42 млн рублей

На 2026 год заложено 8,7 млн рублей на проектные работы по капитальному ремонту моста через Терек на улице Коцоева

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 42 млн рублей направят на мероприятия по переселению из аварийного жилья во Владикавказе в 2026 году. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.

"Из республиканского бюджета в 2025 году поступит субсидия на переселение граждан из аварийного жилья в размере 18,1 млн рублей, в 2026 году на эти же цели будет выделено 42,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году вырастут на 53,4 млн рублей.

Также на 2026 год заложено 8,7 млн рублей на проектные работы по капитальному ремонту моста через Терек на улице Коцоева, а также 10 млн рублей - на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.