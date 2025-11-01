Во Владикавказе на переселение из аварийного жилья направят более 42 млн рублей
11:56
ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Более 42 млн рублей направят на мероприятия по переселению из аварийного жилья во Владикавказе в 2026 году. Об этом сообщили в администрации местного самоуправления города.
"Из республиканского бюджета в 2025 году поступит субсидия на переселение граждан из аварийного жилья в размере 18,1 млн рублей, в 2026 году на эти же цели будет выделено 42,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
Налоговые и неналоговые доходы в 2025 году вырастут на 53,4 млн рублей.
Также на 2026 год заложено 8,7 млн рублей на проектные работы по капитальному ремонту моста через Терек на улице Коцоева, а также 10 млн рублей - на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.