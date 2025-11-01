На Арбатско-Покровскую линию метро Москвы вышел "Дальневосточный экспресс"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд "Дальневосточный экспресс" начал курсировать на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Запуск восьмого состава состоялся в электродепо "Аминьевское" в рамках "Дней регионов Дальнего Востока в Москве - 2025", передает корреспондент ТАСС.

"Благодаря "Дальневосточному экспрессу" мы уже восемь лет приближаем Дальний Восток к жителям столицы и гостям столицы. Ключевая цель, конечно, это привлечь внимание людей и привлечь людей на Дальний Восток. Именно поэтому мы каждый вагон брендировали и постарались показать, наверное, самые и наиболее яркие возможности для самореализации людей в наших уникальных дальневосточных регионах, которые были созданы и поддержаны государством и нашим президентом", - сказал глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Николай Запрягаев.

"Дальневосточный экспресс" позволит познакомить пассажиров с главными брендами Дальнего Востока - с его природными красотами, ключевыми проектами, новыми возможностями для учебы, работы, бизнеса и комфортной жизни всей семьей. Узнаваемые бренды Дальнего Востока представлены ключевыми промышленными проектами, масштабными социальными и экономическими программами, экономическими достижениями, историческими и культурными образами и, конечно, историями героев и жителей.

"Мы хотим рассказать москвичам и гостям столицы о прекрасной дальневосточной земле. О том, чем гордится и славится Дальний Восток. О замечательной природе и сильных людях, которые живут в дальневосточных регионах. О том, какие масштабные проекты там запускаются и какие крупные предприятия начинают свою работу. Как меняется облик дальневосточных городов, зачем на Дальний Восток можно и нужно приезжать учиться, работать и жить <...> ", - сказал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В первых вагонах представлены достижения, тренды, инновации Дальневосточного федерального округа. Экспозиции рассказывают о новых программах, реализуемых в макрорегионе, о масштабном проекте по развитию Северного морского пути.

"Уверен, что каждый пассажир поезда найдет то, что не оставит его равнодушным: масштабные промышленные и индустриальные проекты, экономические достижения, героическую историю, уникальную природу. Пусть поездка на "Дальневосточном экспрессе" станет для москвичей и гостей города началом захватывающего знакомства с безграничными возможностями Дальнего Востока для путешествий, учебы, работы и жизни", - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Вагоны поезда

Особое внимание уделено поддержке дальневосточными регионами специальной военной операции, работе волонтеров, деятельности предприятий - резидентов ТОР "Патриотическая", которые производят транспортные средства, снаряжение и оборудование, поставляют на передовую беспилотники, багги, бронежилеты и многое другое, чтобы приблизить Победу. Также пассажиры узнают о вкладе Дальнего Востока в победу в Великой Отечественной войне. В вагонах представлены герои, летопись Великой Отечественной войны с архивными фотографиями и историческими справками.

Кроме того, вагоны содержат информацию для тех, кто планирует учиться и работать на Дальнем Востоке. Рассказывается о создании комфортной городской среды, реализации мастер-планов 25 городов и строительстве образовательных кампусов. Представлены успешные бизнес-проекты программы "Гектар" и дальневосточные образовательные программы.

Особое внимание уделено развитию технологий в ДФО. Представлены ключевые предприятия и мощности, а также бренд "Сделано на Дальнем Востоке" - товары от турникетов и повязок до истребителей и авиалайнеров. Также освещены инновации, выпуск БПЛА, IТ-технологии, альтернативная энергетика и совместные проекты ученых и университетов.