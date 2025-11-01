В Москве заработали два новых центра для людей после трансплантации органов

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что в городе живут больше 6 тыс. человек с пересаженными органами

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Два новых центра для наблюдения за пациентами после пересадки органов открыли в Москве в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и МКНЦ им. А.С. Логинова. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Заработали два новых центра для людей после трансплантации - в НИИ СП им. Н.В. Склифосовского и МКНЦ им. А.С. Логинова. Раньше центры компетенций для наблюдения за пациентами после пересадки органов были открыты в Боткинской больнице и Больнице 52", - написал он.

В центрах компетенций работает вся команда специалистов - гастроэнтерологи, кардиологи, пульмонологи, хирурги, нефрологи. Это экономит время, исключает лишние визиты и повышает качество медицинского контроля. В центрах пациенты с трансплантированными сердцем, легкими, печенью, поджелудочной железой и тонким кишечником получают пожизненную медицинскую помощь, в том числе рецепты на льготные лекарства. Пациенты с трансплантированной почкой традиционно наблюдаются в нефрологических центрах города - ММНКЦ им. Боткина и Больнице 52.

"Инновационные методики и технологии, а также эффективная работа Московского координационного центра органного донорства позволили столице войти в пятерку мировых лидеров по доступности операций по пересадке органов. За последние пять лет количество таких операций выросло на 73%", - добавил Собянин.

По его словам, сегодня в Москве живут больше 6 тыс. человек с пересаженными органами.