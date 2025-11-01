В Ульяновске открыли два памятника в честь погибших десантников 104-й дивизии

В церемонии принял участие губернатор Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 1 ноября. /ТАСС/. Память погибших десантников и разведчиков 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии увековечили в Ульяновске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Губернатор Алексей Русских принял участие в церемонии открытия памятников воинам-десантникам и десантникам-разведчикам. 1 ноября в парке имени генерала армии В.Ф. Маргелова состоялся торжественный митинг", - отмечается в сообщении.

Губернатор региона в своем приветственном слове отметил, что монументы увековечат память павших разведчиков и десантников 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. "Благодарю всех, кто откликнулся на инициативу бойцов и помог. Бережно хранить память о героях - наша общая задача. Подвиг защитников Отечества бессмертен!" - приводятся слова Русских в сообщении.

В церемонии открытия памятников приняли участие семьи героев, военнослужащие и ветераны боевых действий, а также участники программы "Герои Симбирской земли". Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов в приветственном слове поблагодарил всех, кто помог в создании и установке монументов.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в создании, в изготовлении этих памятников, в сборе финансов для их изготовления. Огромное спасибо воинам-десантникам, которые инициировали установку этих монументов. Это действительно необходимо, чтобы мы могли чтить память наших героев", - сказал он.

В парке имени генерала армии В.Ф. Маргелова 1 ноября также были высажены деревья. Всего было посажено по шесть туй возле каждого из памятников, а также по шесть голубых елей, калин и берез, по три рябины и тополя пирамидальных за строящимся храмом во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского.