В Москве открыли фотовыставку к 10-летию акции "Марш кремлевских курсантов"

Выставка будет открыта до конца ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная 10-летию патриотической акции "Марш кремлевских курсантов", открылась на Гоголевском бульваре в центре столицы, передает корреспондент ТАСС.

Экспозиция организована при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы, включает редкие архивные кадры и репортажные снимки. Выставка будет открыта до конца месяца.

Участие в торжественной церемонии открытия фотовыставки приняли руководитель департамента Виталий Сучков; замначальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Роман Шумаков; генерал-майор в отставке, выпускник-кремлевец 1977 года, автор и руководитель военно-патриотического проекта "Марш кремлевских курсантов" Александр Зубков; генерал-полковник, председатель совета выпускников Московского высшего общевойскового командного училища, председатель союза ветеранов Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации Виктор Барынькин.

"В 1941 году училище было поднято по тревоге, был сформирован полк на базе училища, который выдвинулся маршем на Волоколамский рубеж. Десять лет назад инициативная группа во главе с генерал-майором Зубковым пришла с предложением провести 85-километровый двухдневный марш. Мы его поддержали. Если в первом марше участвовали только курсанты училища, то на сегодняшний день очень много желающих, и только тысячу человек допускаем к участию. Идут курсанты выпускного курса, к ним присоединились курсанты других училищ военных, студенты вузов и ребята, которые занимаются в патриотических кружках, в том числе "Юнармия" - эти ребята идут 25 км, а их старшие товарищи - 85 км", - пояснил Сучков в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что за десять лет в патриотической акции приняли участие более 9 тыс. человек. "На мой взгляд, это самая патриотическая из всех патриотических акций, которые есть у нас в стране. Потому что первая задача, конечно же, это укрепление физической выносливости самих курсантов, ну и молодежь закалить. Но самая главная задача - это у нас воспитательная функция. Потому что по пути движения на сегодняшний день мы уже обнаружили даже 26 могил и обелисков, о некоторых мы не знали, и у каждого обелиска, у каждой могилы проходит митинг, возложение цветов, венков и так далее. Это затрагивает молодежь от школьников до студентов. Мы будем продолжать эту акцию, благодаря которой теперь проходят подобные мероприятия в различных округах [страны]. То есть у нас уже есть последователи, и нас это очень и очень радует", - заключил Сучков.