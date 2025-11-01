Глава Минстроя Карелии станет руководителем регоператора по обращению с ТКО

Решение приняли после перехода организации под госуправление

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 ноября. /ТАСС/. Александр Федоричев, возглавивший Минстрой Карелии в апреле, станет новым руководителем регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами КЭО, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. Такое решение было принято после недавнего перехода организации под госуправление.

В октябре Парфенчиков сообщил, что группа компаний "Эколайн" вышла из состава учредителей "Карельского экологического оператора". В связи с этим организация перешла в государственное управление. Для обеспечения бесперебойной работы руководитель республики поручил учесть в бюджете на следующий год увеличение ее финансирования.

"Новым руководителем "Карельского экологического оператора" будет Александр Федоричев. Совет директоров КЭО поддержал мою инициативу о кандидатуре Александра Федоричева на должность директора <...>. В сфере коммунального хозяйства не новичок: руководил отделом ЖКХ администрации Прионежья, госкомитетом по вопросам развития местного самоуправления, был заместителем министра, а после - министром строительства, ЖКХ и энергетики Карелии", - написал глава региона.

Парфенчиков добавил, что проведет встречу с новым руководителем после завершения процедуры его избрания.