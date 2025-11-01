В Северной Осетии открыли проезд по разрушенному в 2023 году паводками мосту

Всего на реконструкцию было направлено более 840 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 ноября. /ТАСС/. Проезд по мосту в селении Ногир Северной Осетии открыли в субботу. Как сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале, на эти цели было направлено 840 млн рублей.

"Открыли проезд по Ногирскому мосту после реконструкции. В 2023 году искусственное сооружение было разрушено паводком. Мы его восстановили благодаря поддержке президента Владимира Владимировича Путина", - говорится в сообщении.

Новый мост полностью соответствует современным требованиям транспортного движения, увеличены полосы безопасности. Специальные металлические парапеты на тротуарах и ограждения обеспечивают защиту пешеходов от проезжающих машин.

У моста длиной 136 погонных м - шесть опор с пятью пролетами по 24 м. На объекте обновили инженерные коммуникации и установили современную систему освещения. Кроме того, благоустроены подъезды к мосту со стороны селений Михайловское и Ногир. Всего на реконструкцию было направлено более 840 млн руб. Работы велись по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Ногирский мост - важная транспортная артерия республики. На время ремонтных работ нам пришлось перестраивать схему движения транспорта, что создавало большие неудобства и пробки. Жителям приходилось тратить гораздо больше времени, чтобы добраться на работу, учебу или по другим делам. Рад, что объект введен в строй. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в это большое дело!", - говорится в сообщении.