"Первый пошел". Хинштейн прокомментировал приговор по делу о фортификациях

Другие обвиняемые не будут долго ждать приговора, отметил глава Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн © Егор Алеев/ ТАСС

КУРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отреагировал на приговор в отношении фигуранта дела о хищении при возведении фортификаций Виталия Синьговского фразой "первый пошел". Также он заявил, что другие обвиняемые не будут долго ждать приговора.

По данным следствия, глава ООО "Сиэми" Виталий Синьговский за 5% от суммы договора контролировал процесс обналичивания денежных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений по предложению экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева. Депутат Народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по данному делу в обналичивании и присвоении бюджетных средств, сообщала Синьговскому реквизиты юридических лиц и суммы, которые нужно было перевести для обналичивания. Тот в свою очередь сообщал полученную информацию Васильеву, который руководил процессом перевода денежных средств. 1 ноября Ленинский районный суд приговорил Синьговского к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 500 тыс. рублей.

"Первый пошел. Остальных не заставят ждать", - заявил глава региона.

В Ленинском районном суде находится еще одно дело, связанное с хищениями бюджетных средств, выделенных на возведение фортификаций. На скамье подсудимых экс-руководитель Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, два его заместителя - Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, а также директор компании "КТК Сервис" Андрей Воловиков. Им вменяется растрата в особо крупном размере организованной группой. Согласно материалам дела, обвиняемые организовали хищение почти 153 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Преступная схема предполагала заключение фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами, которые не выполняли работы.